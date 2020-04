Bolloré Transport & Logistics Sénégal et Dakar Terminal offrent du matériel au personnel soignant de Dakar pour lutter contre le COVID-19

(BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS) - Dans le cadre la lutte contre le COVID 19, Bolloré Transport & Logistics Sénégal et Dakar Terminal ont procédé le 02 avril 2020 à la remise d’un don de matériels de protection au personnel du District sanitaire du Centre de Dakar.

Ce don constitué des kits de protection, casques, paires de lunettes, bouteilles de gel hydroalcoolique et produits d’entretien va permettre de renforcer le dispositif de prévention des soignants, acteurs de premier plan de la lutte contre cette pandémie.

Cette action s’inscrit dans la continuité des actions mises en œuvre par Bolloré Transport & Logistics en vue d’apporter un soutien aux populations locales, particulièrement dans le contexte de crise sanitaire actuel.

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics ont également pris des dispositions sur ses installations en vue de protéger les collaborateurs, clients et partenaires. Des contrôles de température ont été mis en place, des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés et les espaces de vie ont été aménagés pour éviter les déplacements et les regroupements, conformément aux recommandations de distanciation sociale.

« Nous contribuons modestement à soutenir le personnel médical qui s’est engagé sans réserve dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19. Face à cette crise sanitaire, Bolloré Transport & Logistics Sénégal et Dakar Terminal s’engagent ainsi aux côtés des salariés du peuple sénégalais » déclare Assane Ndiaye, Directeur des ressources Humaines de Bolloré Transport & Logistics Sénégal.

Pour le Docteur Baye Moussa SAMBA « la lutte contre la pandémie du Covid-19 doit être globale impliquant tous les acteurs des communautés du district. Le plan de riposte locale ne saurait être efficace sans le soutien de sociétés privées comme Bolloré, nous vous remercions très chaleureusement pour votre grande générosité ».

A propos de Bolloré Transport & Logistics Sénégal

Bolloré Transport & Logistics Sénégal opère dans les domaines du transport, de la logistique et de la manutention portuaire au Sénégal. L’entreprise est présente dans le pays à travers ses agences de Dakar, Kaolack et Kidira, au terminal de Dakar, dont il est opérateur, et à l’aéroport international de Blaise Diagne. L’entreprise propose des solutions logistiques sur-mesure et de bout en bout à ses clients locaux et internationaux, en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes compétentes, des équipements modernes à sa disposition et de ses 50 000 m² de capacité d’entreposage. Au Sénégal, Bolloré Transport & Logistics contribue au développement de l’économie et soutient les populations locales à travers des actions solidaires et engagées.