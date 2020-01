Tensions Iran-USA : Egyptair suspend temporairement ses vols vers Bagdad en Irak

(Agence Ecofin) - Aucun avion d’Egyptair n’ira à Bagdad du mercredi 8 au vendredi 10 janvier 2020. Relayant une décision du ministère égyptien de l’Aviation civile, la compagnie nationale égyptienne annonce qu’elle suspend temporairement ses vols vers la capitale irakienne.

L’objectif est de « préserver la sécurité des passagers et des avions, jusqu'à ce que la situation sécuritaire dans la ville se stabilise ». Depuis l’assassinat du Général iranien Qassem Soleimani, le 3 janvier 2020, près de l'aéroport de Bagdad, par l’armée américaine, l’Irak est devenu le terrain d’affrontement entre l’Iran et les Etats-Unis.

A ce propos, Royal Jordanian, Gulf Air Emirates et Fly Dubai Air ont eux aussi suspendu leurs vols vers Bagdad. En revanche, Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways et Iran Air, entre autres, maintiennent leurs opérations à destination de la capitale irakienne.

La Federal Aviation Administration des Etats-Unis a déclaré, mardi 7 janvier 2020, qu'elle interdisait aux transporteurs immatriculés aux Etats-Unis, de survoler l'Irak, l'Iran et le Golfe, à la suite d'attaques iraniennes contre les forces américaines en Irak. De leur côté, les autorités égyptiennes n’excluent pas de proroger leur décision de suspension.

Notons qu'Egyptair dessert également Erbil (ville située au nord de l’Irak) quatre fois par semaine. Cette ligne reste quant à elle opérationnelle, et les vols prévus ce mercredi, vendredi et dimanche, auront bel et bien lieu.

Romuald Ngueyap

