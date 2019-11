Le président libérien annonce le retour en 2020 d’Air France après six ans d’absence

(Agence Ecofin) - Air France devrait revenir au Liberia en 2020. C’est ce qu’a révélé le président libérien, Georges Weah (photo).

« Je suis heureux d’annoncer le retour d’Air France au Liberia. Cela témoigne des mesures que nous avons prises pour promouvoir un climat propice aux affaires, grâce auquel nous pouvons attirer davantage d’entreprises et d’investissements au Liberia. Cette avancée est une affirmation de la longue relation entre le Liberia et la France, et une réponse directe à mon invitation précédente : le Liberia est ouvert aux affaires », a-t-il écrit sur son compte Twitter, le lundi 4 novembre 2019.

Une information qui pour le moment n’est pas confirmée par la compagnie nationale française. Si cette annonce se concrétisait, Air France reviendrait dans le pays de Georges Weah après environ six ans d’absence.

En 2015, le transporteur aérien a cessé de desservir le pays d’Afrique de l’Ouest pour plusieurs raisons. D’une part à cause de l’épidémie d’Ebola, d’autre part du fait du mauvais état de la piste d’atterrissage de l'aéroport international Roberts de Monrovia. Mais aujourd’hui, la situation n’est plus la même : la fièvre hémorragique Ebola a été éradiquée, et l’aéroport de la capitale a récemment été rénové.

Son nouveau terminal, d’une capacité d’accueil de 350 000 à 500 000 passagers par an, a été inauguré le 24 juillet 2019. La plateforme dispose d’une piste rénovée, équipée d’un nouveau Système d’atterrissage aux instruments (ILS), et d’un système de balisage aux normes.

Autant d’éléments qui pourront convaincre Air France. Mais en attendant le lancement effectif des vols, Monrovia-Roberts est desservi par Brussels Airlines, Kenya Airways, Royal Air Maroc, Africa World Airlines, Air Côte d’Ivoire, Arik Air, Air Peace et ASKY.

Romuald Ngueyap



