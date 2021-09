Portée par un secteur des transports en pleine forme, l'économie sud-africaine poursuit son redressement

(Agence Ecofin) - L’accalmie que connaît la crise sanitaire mondiale a impulsé la reprise des activités et l'industrie du transport n’est pas en reste. L'Afrique du Sud mise d'ailleurs sur ce secteur pour un retour des niveaux de croissance d’avant pandémie.

L’industrie du transport en Afrique du Sud a largement porté le niveau de production du pays durant le deuxième trimestre de l’année 2021. C’est ce que révèle un rapport publié ce mardi 7 septembre par Statistics South Africa (Stats SA), l’organe étatique chargé de produire les statistiques officielles du pays.

Les données publiées renseignent que les activités dans le secteur des transports ont connu « une croissance de 6,9 % au cours du deuxième trimestre de l'année », soit la plus importante hausse sectorielle. Le pays enregistre ainsi son quatrième trimestre consécutif de croissance avec un taux de 1,2 % sur la période couvrant avril à juin. Le PIB nominal étant estimé à 1 533 milliards de rands (environ 107 milliards $) au deuxième trimestre 2021.

Cette progression des activités de transport est portée par les importations de biens et services qui ont augmenté de 0,4%. Ce taux s’explique par l’augmentation de la demande « des produits minéraux ; métaux communs et ouvrages en métaux communs, et des graisses et huiles animales et végétales ».

Stats SA fait toutefois remarquer que malgré les performances réalisées au cours des quatre derniers trimestres, l'économie du pays demeure toujours inférieure de 1,4 % à son niveau d'avant pandémie.

Henoc Dossa (stagiaire)