La RDC et le Burundi réactualisent leur coopération en matière de transport aérien

(Agence Ecofin) - Animés par la volonté de promouvoir l’intégration régionale, les dirigeants du Burundi et de la RDC veulent faire du domaine des transports aériens, un terrain de renforcement de leurs relations diplomatiques.

La RDC et son voisin le Burundi ont procédé au réajustement de l’accord sur les services aériens portant sur la création de ponts aériens entre les deux pays. C’est à travers un avenant signé le vendredi 3 septembre, à Kinshasa, par le ministre congolais des Transports, des Voies de communication et du Désenclavement, Chérubin Okende (photo), et son homologue burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro.

L’élaboration dudit avenant est le résultat de travaux préalables effectués par une commission mixte RDC-Burundi qui s’est penchée, du 31 août au 2 septembre, sur les extensions possibles à apporter à l’accord initial signé en 2016. Un accord qui prenait en compte l’aéroport international de N’Djili comme l'unique plateforme aéroportuaire du côté congolais intégrée à cette coopération bilatérale en matière de transport aérien.

La convention initiale « souffrait encore de quelques lacunes » et les réaménagements opérés permettront « d’établir des ponts aériens entre le Burundi et la RDC à partir de plusieurs villes pratiquement sur tous les points d’entrée, dans nos deux pays, alors que le premier accord était uniquement centré sur la ville de Kinshasa », selon le ministre burundais des Affaires étrangères.

L’avenant prend désormais en compte les installations aéroportuaires des villes de Goma, Lubumbashi, Bukavu en raison de leur proximité avec le Burundi

Henoc Dossa (stagiaire)