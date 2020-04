Guinée : en riposte au Covid-19 , l’État décrète la gratuité du transport public en bus et par voie ferroviaire

(Agence Ecofin) - A compter de ce mois d’avril 2020, les transports publics en bus et par voie ferroviaire (Conakry Express) seront gratuits en Guinée, et ce jusqu’en juin. Cette mesure sociale soutenue à hauteur de 8 milliards de francs guinéens ($837 000) fait partie du plan rigoureux de riposte économique élaboré par le gouvernement guinéen et dévoilé, hier 6 avril, par le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana (photo).

Ce plan de 3 000 milliards de francs guinéens ($314 millions) est adossé sur 30 mesures spécifiques. Il s’articule autour de trois axes : une composante sanitaire, destinée à contenir et juguler l’épidémie ; une composante sociale, qui a pour but d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire pour les ménages, notamment ceux en situation de précarité ; et une composante d’appui au secteur privé, pour mitiger les effets de l’épidémie sur les entreprises, en particulier dans les sous-secteurs les plus affectés.

« J’ai la ferme conviction que les trente (30) mesures retenues nous permettront de mieux protéger la société, prendre en charge nos malades, aider les plus démunis et prévenir l’effondrement de notre système économique », a déclaré le Premier ministre.



En Guinée, les services du ministère chargé de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) dénombrent plus de 120 cas confirmés de contamination au Covid-19 dont cinq personnes guéries, et plus de 3 000 personnes ayant été en contact avec les cas confirmés.



