Angola : Sonair cessera ses opérations commerciales le 30 novembre 2019 dans le cadre de la restructuration de sa société mère Sonangol

(Agence Ecofin) - Les avions de Sonair disparaitront du ciel angolais, du moins pour ce qui est des vols réguliers. La compagnie aérienne, filiale de la Sonangol, l’entreprise pétrolière publique angolaise, mettra fin à ses activités commerciales à la fin du mois de novembre 2019.

« Conformément au programme de restructuration en cours à Sonangol, et par conséquent à Sonair, la société annonce que la location d'avions et les vols intérieurs à destination de Catumbela, Lubango, Cabinda et Soyo seront fermés à partir du 30 novembre », a écrit le transporteur dans un communiqué.

Selon Novo Jornal, le transporteur serait en négociation avec TAAG Linhas Aéreas (compagnie nationale angolaise), pour lui vendre ses deux et seuls Boeing 737-700. Certains de ses employés pourraient eux aussi être transférés vers TAAG. Dans la même logique, la Sonangol devrait lancer un appel d’offres international pour la vente de ses treize autres avions turbopropulseurs Beechcraft 1900D.

Pour rappel, la fermeture de Sonair n’est que la suite logique du programme de restructuration de Sonangol. Une restructuration qui conduira à sa privatisation avant la fin de l’année 2021. La firme n’est malheureusement pas la seule dans cette situation. Selon un décret présidentiel du 5 août 2019, le gouvernement angolais voudrait privatiser 195 entreprises publiques et parapubliques dont TAAG, ainsi que les banques BCI, BAI, BCGA et Banco Económico.

Toutes ces privatisations rentrent dans le programme de développement national 2018-2022 initié par le président angolais, dans l’optique de réformer les finances publiques, afin de redonner un second souffle à une économie dominée par les influences du système soviétique depuis l’indépendance, en 1975.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Angola: le gouvernement espère privatiser plus de 86% de ses compagnies publiques, d'ici 2020