Tanzanie : la première phase de la ligne ferroviaire SGR de 300 km est achevée à 70 %, mais pourrait connaître un retard

(Agence Ecofin) - Il est peu probable que la Tanzanie respecte l'échéance de novembre pour la première phase de construction du chemin de fer à voie normale (SGR) long de 300 km, entre Dar es Salaam et Morogoro.

Selon Jamila Mbarouk, porte-parole de la Tanzania Railways Corporation (TRC), le chantier connait un ralentissement dans la pose des traverses en béton le long de la ligne, notamment du fait des pluies persistantes de ces derniers mois. Ceci retarde par ailleurs la construction des ponts prévus sur le tracé.

Malgré ce ralentissement, elle se veut rassurante. Le chantier, dont le coût des travaux est évalué à 1,9 milliard de dollars, est à un stade avancé. « La construction sur différents sites a atteint 70 % », a-t-elle déclaré. 210 km de voies ferrées ont déjà été construits.

La première phase de la SGR est exécutée par la société turque Yapi Merkezi, en partenariat avec la firme portugaise Mota-Engil Africa. Cette étape comprend six stations principales, dont Dar es Salaam et de Morogoro seront les plus grandes.

Une fois terminée dans son ensemble, la SGR couvrira 1 457 km de Dar es Salaam jusqu'aux rives du lac Victoria, et coûtera près de 7,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. La TRC a déclaré que l’achat de 1 430 wagons de fret, 20 locomotives et d’autres équipements avait commencé. Cette infrastructure contribuera aux échanges commerciaux avec les pays voisins comme l’Ouganda, la Zambie, la RD Congo, le Rwanda et le Burundi.

Romuald Ngueyap



