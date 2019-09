Côte d’Ivoire : Bolloré Transport & Logistics inaugure son nouveau Aerohub multimodal

(Agence Ecofin) - Bolloré Transport & Logistics a inauguré, mercredi 4 septembre 2019 à Abidjan, son nouveau hub logistique multimodal Aerohub, en présence de Thierry Ehrenbogen, président de Bolloré Logistics.

La nouvelle installation, située à l’aéroport Félix Houphouët Boigny et à proximité du port d’Abidjan, a mobilisé 4,5 milliards FCFA pour la première phase du projet sur un total prévu de 8 milliards.

Ce nouvel Aerohub « a vocation à recevoir, stocker et distribuer, au sein d’une plateforme tri-température (surgelé, froid positif, température ambiante), les marchandises destinées au marché ivoirien ou sous-régional pour des opérateurs du secteur de la grande distribution, des télécoms, de l’industrie pharmaceutique et de la restauration », souligne le communiqué du groupe français.

Il se positionne comme un point de connexion prioritaire entre les flux logistiques internationaux maritimes ou aériens et les consommateurs finaux.

Notons que Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur de la logistique en Côte d’Ivoire. L’entreprise emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers ses activités de manutention portuaire (Abidjan Terminal), de réparation navale (Carena) et de transport ferroviaire (Sitarail). Le groupe est présent dans 6 villes du pays : Abidjan, Bouaké, Ferkessédougou, Noé, Ouangolodougou et San Pedro.



Romuald Ngueyap



