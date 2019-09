Remaniement : au Benin, Hervé Hehomey reprend les commandes du ministère des Infrastructures et des Transports

(Agence Ecofin) - Hervé Hehomey fait son grand retour dans le nouveau gouvernement remanié de Patrice Talon. Il a été nommé ce jeudi 5 septembre, ministre des Infrastructures et des Transports, un poste qu’il occupait déjà deux ans plus tôt.

Hervé Hehomey avait été relevé de ces fonctions le 18 septembre 2017 et remplacé par José Tonato qui assurait l’intérim cumulativement avec ses fonctions de ministre du Cadre de vie et du Développement durable. C’était le premier ministre à être limogé du gouvernement de Talon depuis sa composition le 6 avril 2016.

A l’époque, aucune information officielle n’avait filtré sur les motifs réels de l’éviction brusque de ce proche collaborateur du président de la République. La presse locale évoquait comme possible cause les nombreux retards accusés dans l’exécution de certains chantiers jugés prioritaires par le gouvernement.

Le ministre s’était par ailleurs mis dos plusieurs acteurs sociaux, notamment dans le secteur de l’aviation. Ces derniers lui reprochaient ses démarches unilatérales qui étaient de nature à envenimer le climat social.

Elu député à l’issue des législatives du 28 avril dernier, Hervé Hehomey a démissionné de ses fonctions au mois de juin. Il occupait depuis plusieurs mois le poste de conseiller technique chargé des infrastructures auprès du président de la République.

Désormais, le nouveau ministre aura à piloter l’exécution des huit chantiers d’infrastructures de transport majeurs, contenus dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG), que le président Talon veut voir réaliser avant la fin de son mandat en 2021. Le budget total nécessaire à leur réalisation a été estimé à 1 838 milliards FCFA (2,8 milliards d’euros), financé à 77,4 % par des investissements privés.

Ces huit chantiers concernent la construction du nouvel aéroport international de Glo-Djigbé ; la modernisation et l’extension du port autonome de Cotonou (PAC) ainsi que le réaménagement du réseau routier environnant ; la réalisation de la voie de contournement nord de Cotonou ; la construction de l’autoroute Sèmè-Porto-Novo ; la poursuite et l’achèvement de la route des Pêches, qui borde l’océan entre Cotonou et Ouidah ; ainsi que l’extension du réseau routier national, 1 362 km couvrant une quinzaine de tronçons stratégiques.



Romuald Ngueyap



