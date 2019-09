L’Etat de Yobe lance la construction du plus grand parc à remorques du Nord du Nigeria à Potiskum

(Agence Ecofin) - Mai Mala Buni (photo), le gouverneur de l'Etat de Yobe au Nigeria, a procédé le mercredi 4 septembre, à la pose de la première pierre de la construction du parc à remorques de Potiskum.

L’Etat de Yobe a fourni 50 hectares de terres pour la réalisation de ce chantier exécuté dans le cadre d’un partenariat public-privé en collaboration avec le Conseil des chargeurs nigérians. La durée des travaux est prévue pour 18 mois.

Une fois terminé, le parc à remorques de Potiskum sera le plus grand du nord du Nigeria. Il pourra traiter 300 camions par jour et créera plus de 3000 emplois directs.

Outre les opportunités d’emplois, le parc contribuera également à décongestionner Potiskum en offrant un environnement commercial moderne dans lequel le secteur du camionnage, en plein essor de la ville, va prospérer et se développer.

Selon Hassan Bello, Secrétaire exécutif du Conseil des chargeurs nigérians (NSC), le Nigeria compte actuellement 22 parcs à remorques repartis sur l’étendue du territoire.



Romuald Ngueyap



