Afrique du Sud : Comair se met sous plan de sauvetage, après 74 ans de profitabilité

(Agence Ecofin) - Le Covid-19 n’a pas épargné Comair, l’une des compagnies les plus dynamiques sur le marché sud-africain. Le 5 mai, le conseil des directeurs a introduit une demande volontaire et obtenu une mise sous redressement, afin de garantir sa survie alors qu’elle voit sa trésorerie drastiquement s’effriter depuis la suspension de ses opérations, le 17 mars.

« Ces circonstances extraordinaires ont complètement érodé notre base de revenus alors que nous sommes toujours obligés de faire face à des frais généraux fixes », a déclaré la directrice générale de Comair, Wrenelle Stander.

Pour elle, ce plan de sauvetage « est un processus nécessaire pour assurer une restructuration ciblée de l'entreprise le plus rapidement possible ». Elle ajoute que la restructuration devrait permettre de préserver les liquidités, de réduire les coûts et les emplois, de se défaire des actifs non performants et de renforcer le bilan de l’entreprise qui exploite une vingtaine d’avions Boeing 737.

Les finances de Comair étaient déjà sous pression avant que la pandémie de Covid-19 n'incite les gouvernements à imposer des restrictions de voyage. Selon les chiffres publiés par la compagnie le 26 février, elle a perdu près de 35 millions de dollars au deuxième semestre 2019. Avant cette période, la compagnie affichait pourtant un record historique de 74 ans de profitabilité.

En quête de liquidités, Comair qui vole aussi sous les couleurs de British Airways a déclaré qu’elle ne reprendra pas ses vols avant octobre 2020.

Romuald Ngueyap

