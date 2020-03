Ghana – Burkina Faso : deux ports intérieurs de 200 millions de dollars seront construits sur le lac Volta à partir de 2021

(Agence Ecofin) - Le conglomérat industriel ghanéen, LMI Holdings, a annoncé la construction, dès l’année prochaine, de deux ports intérieurs le long du lac Volta, afin de faciliter le transport des marchandises et du carburant du port de Tema au Ghana à Ouagadougou au Burkina Faso.

Le projet dénommé « Trans-Volta Logistics Project (TVLP) » consistera en la construction (au Ghana) d’un premier port intérieur à Mpakadan (sur 120 acres) dans la région de l'Est et d’un second port à Debre dans la région de Savannah. L’investissement comprendra également le bitumage de 400 km de routes pour relier les deux ports, ainsi que la construction d’un parc industriel et logistique à Debre. Le chantier est prévu pour durer 3 ans.

En plus de créer un transport de marchandises compétitif, ce projet, évalué à 200 millions de dollars, stimulera l’industrialisation du nord du Ghana, renforcera le commerce transfrontalier et l'intégration régionale, et réduira le coût des réparations routières annuelles par le gouvernement en raison des dommages causés par les véhicules lourds qui transportent le fret.

Pour le PDG du groupe LMI Holdings, M. Kojo Aduhene, ce réseau de ports intérieurs permettra « de positionner le port de Tema comme la principale plaque tournante de transit en Afrique de l'Ouest, en plus de renforcer la mobilisation des revenus pour le Ghana et le Burkina Faso ».

Romuald Ngueyap

