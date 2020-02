(Agence Ecofin) - Le Ghana et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé un accord de prêt de 81,67 millions de dollars pour le cofinancement des travaux de la première phase du corridor oriental, qui relie la capitale Accra à la partie septentrionale et aux frontières avec la région du Sahel. L’accord a été paraphé le mercredi 5 février à Accra entre Abena Osei-Asare, ministre déléguée des Finances et Dr Sebastian Okeke, représentant pays de la BAD.

Ce financement va couvrir la construction de la route Dufor-Asikuma Junction (39,2 km), la section Asutuare-Aveyime (23,9 km) et de deux échangeurs à Dufor Adidome et Asikuma Junction. Il est également prévu des travaux de génie civil connexes ainsi que des initiatives de soutien des communautés locales, à l’instar de la réhabilitation d'écoles et d'installations sanitaires, la construction de marchés et d'installations de traitement agroalimentaire.

La première phase des travaux, d'une valeur totale de 113,27 millions de dollars, bénéficie en outre de l’apport du gouvernement ghanéen, du financement du Fonds de l'OPEP pour le développement international et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le corridor oriental, d'une longueur totale d'environ 695 km, reliait le port de Tema-Accra à Kulungugu, ville frontalière avec le Burkina Faso. Bien que le couloir soit d'environ 200 km plus court que le couloir central qui connecte le pays voisin, il avait subi une importante détérioration, rendant les déplacements difficiles.

Sa réhabilitation permettra de transformer les zones rurales en zones de prospérité économique. Il devrait impacter la vie de plus de 5,4 millions d'habitants en réduisant les temps de déplacement et de transit, en soutenant l'éducation et la prestation de services de santé, affirme la BAD.

Romuald Ngueyap

Lire plus :

Ghana : le Royaume-Uni offre 47 millions d’euros pour les travaux d'extension de l'aéroport de Kumasi