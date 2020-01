Egypte : trois sociétés concluent un contrat de 312 millions USD pour la construction d’un terminal polyvalent au port d'Alexandrie

(Agence Ecofin) - Le port d’Alexandrie, le plus grand d’Egypte, poursuit son extension. Le samedi 4 janvier, le ministre égyptien des Transports, Kamel El-Wazir, a assisté à la signature du contrat de construction d'un terminal polyvalent sur la plateforme portuaire.

Le contrat, dont le coût total s’élève à 5 milliards EGP (311,79 millions de dollars), a été signé entre Egyptian Group for Multipurpose Terminals (EGMPT), Gharably Integrated Engineering Company (GIECO) et EDECS Eldawlia for Engineering and Contracting Services.

A en croire le ministre, le chantier est prévu pour durer 24 mois.

Une fois achevé, le nouveau terminal s’étendra sur 2 450 mètres. Il pourra accueillir simultanément 7 navires et traiter entre 12 et 15 millions de tonnes de marchandises par an.

Romuald Ngueyap

