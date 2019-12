L’aéroport de Johannesburg va bientôt proposer du biocarburant à base de tabac

(Agence Ecofin) - C’est une autre initiative dans les efforts de réduction des émissions de carbone dans le transport aérien. L’entreprise italienne Sunchem, Swissport, The Royal Bafokeng Nation (par l'intermédiaire de l'entité d'exécution Moumo Integrated Development) et iLive ont procédé au lancement du projet Reya Fofa.

Soutenu par South African Airways (SAA) et Mango Airlines, il consiste en l’introduction d'un biodiesel, à base d'un plant de tabac hybride baptisé Solaris, dans les opérations d'assistance en escale de l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg en Afrique du Sud.

Le projet Reya Fofa est la poursuite du projet « Solaris » lancé en 2016. Le 15 juillet de cette année-là, SAA est devenue la première compagnie africaine à utiliser ce biocarburant au tabac sur un vol en Boeing 737-800 entre Johannesburg et Cape Town. La compagnie sud-africaine avait utilisé un mélange composé à 30 % de ce biocarburant, produit par Sunchem, raffiné par AltAir Fuels et fourni par SkyNRG.

Selon Sunchem, le Solaris n’a pas subi de modifications génétiques, n’est pas toxique et ne contient pas de nicotine. Il est cultivé en Afrique du Sud et en Namibie. Le carburant est fabriqué à partir de l’huile extraite des graines de tabac. Du pressage, on obtient 33 % du produit brut.

L’entreprise, avec l’aide de ses partenaires, espère vulgariser l’utilisation de ce carburateur à l’échelle mondiale.

Romuald Ngueyap