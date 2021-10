Le Groupe CFAO s'implante au Mozambique et devient le distributeur exclusif des marques Toyota et Hino

(CFAO) - Le Groupe CFAO annonce ce jour la reprise des activités de distribution des marques Toyota et Hino au Mozambique, précédemment distribuées par le groupe Entreposto. Le Mozambique devient ainsi le 39ème pays d’implantation du Groupe en Afrique.

En s’implantant au Mozambique après la reprise en 2019 de la distribution de Toyota à Madagascar, le Groupe CFAO pose un jalon important dans son développement et renforce sa position de partenaire stratégique du continent. CFAO confirme ainsi sa position de distributeur panafricain de la marque Toyota.

Le Mozambique est un marché prometteur pour le Groupe qui va disposer d’un vaste réseau de distribution. En effet, en plus des marques Toyota et Hino, le Groupe souhaite rapidement opérer la distribution de la marque Suzuki dans le pays.

La distribution des véhicules Toyota et Suzuki sera accompagnée à court terme par le lancement de services liés tels que la vente de pièces détachées, de services automobiles et d’équipements, ainsi qu’une offre de véhicules d’occasion et la distribution de marques poids-lourds avec la marque Hino.

Richard BIELLE, président-directeur général de CFAO déclare : “ Le groupe CFAO est ravi de s’implanter pour la première fois au Mozambique et confirmer sa stratégie multi pays, multi métiers et partenaire de marques fortes. En effet, le marché mozambicain est particulièrement prometteur et cette première opération ouvre la voie au développement d’autres activités du Groupe dans le pays ”.

Nuno SOUSA, directeur général de CFAO Motors Mozambique, ajoute : “Le Mozambique a un potentiel économique important. Le marché automobile est encore prometteur et doit être accompagnée par des groupes de référence avec des marques solides. C’est le cas de CFAO qui va continuer de développer son réseau dans le pays."

À propos de CFAO

Le groupe CFAO contribue à la croissance du continent africain, à son industrialisation et à l’émergence de la classe moyenne. Avec un chiffre d’affaires de plus de 5,8 milliards d’euros, un accès à 46 des 54 pays du continent et près de 21 000 collaborateurs, CFAO est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l’énergie. Partenaire de grandes marques mondiales, le Groupe intervient sur toute la chaîne de valeur -importation, production, distribution- selon les meilleurs standards internationaux, en s’appuyant sur près de 170 ans de connaissance terrain et sur les savoir-faire locaux. CFAO déploie une stratégie à la fois industrielle pour favoriser une production locale, et de distribution à travers son réseau, le plus large d’Afrique, pour proposer des produits et services adaptés et abordables au profit des populations.

With Africa For Africa