Afrique du Sud : La SANRAL annonce des projets de construction de routes de plus de 40 milliards de rands d’ici trois ans.

(Agence Ecofin) - Le secteur de la construction routière, en crise en Afrique du Sud, est en passe de connaitre un nouvel élan. La SANRAL, l’Agence nationale des routes d'Afrique du Sud, a annoncé qu’elle lancera d’importants appels d'offres de plus de 40 milliards de rands (1000 rands = 72,6 $) pour la construction et la rénovation de routes dans le pays au cours des deux à trois prochaines années.

Selon Louw Kannemeyer, le Directeur de l'ingénierie chez SANRAL, la grande partie des fonds seront répartis sur 90 projets considérés comme « majeurs » et qui mobiliseront plus de 500 millions de rands chacun. « Nous sommes convaincus que les appels d'offres d’un montant de plus de 40 milliards de rands qui vont bientôt être lancés, bénéficieront au secteur de la construction au sens large et contribueront plus précisément au développement de nouvelles entreprises qui ont été exclues de grands contrats par le passé » a-t-il expliqué.

Le réseau routier constitue l'épine dorsale du système de transport en Afrique du Sud. SANRAL bénéficie en moyenne de 21,5 milliards de rands par an du Trésor National, pour la maintenance et à l'amélioration de son réseau sans péage de 19 262 km de routes. Ces financements couvrent actuellement 940 projets sur l’ensemble du territoire dont 345 sont déjà en construction.

SANRAL a par ailleurs annoncé qu’elle publiera, à compter de ce mois d’août, plus de 50 petites offres d’entretien courant et périodique sur son réseau routier dans les neuf provinces du pays. Conformément à sa politique Horizon 2030 qui visent l’émergence de nouvelles entreprises, elle s’engage à attribuer une part croissante de ces contrats aux entreprises de construction dirigées par les Noirs, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées.



Romuald Ngueyap