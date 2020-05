Au Ghana, le gouvernement achèvera 500 km de routes dans la région d’Ashanti d'ici décembre 2020

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen a indiqué qu’un total de 500 km de nouveaux projets routiers seront achevés dans la région d'Ashanti d'ici décembre 2020, conformément à son initiative « Année des routes », déclarée par le président Akufo-Addo l’an dernier. Le ministre des Routes et des Autoroutes, Kwasi Amoako Atta (photo), en visite dans la région, en a donné l'assurance. A l’en croire, 460 km de routes sont déjà en phase de finition et devraient être livrés d’ici septembre.

Il a par ailleurs révélé que les deux échangeurs à Sofoline et à l'hôpital universitaire de Komfo Anokye dans la ville de Kumasi (capitale régionale), en construction depuis 2008 sous l’ancienne administration, vont être livrés cette année. Au même moment, débutera la construction de quatre autres échangeurs, a annoncé le ministre Atta, ajoutant que le gouvernement travaille actuellement sur les modules de financement de ces projets.

Dans le cadre de l'initiative « 2020 : Année des routes », le ministère des Routes et des Autoroutes s’est vu attribuer un budget à la hausse de 2,28 milliards GHS (396 millions de dollars). Sur ce montant, 1,4 milliard GHS (244 millions USD) a été affecté à la construction de routes et ponts. Et le reste à la réhabilitation de ceux existant, à la sécurité routière et à l'environnement ainsi qu'au fonctionnement dudit département ministériel.

Romuald Ngueyap



