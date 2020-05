La Société d’exploitation du Transgabonais introduit 30 nouveaux conteneurs pour booster ses services

(Agence Ecofin) - La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a mis en service 30 nouveaux conteneurs destinés au transport de carburant. Prises en location chez un concessionnaire sud-africain, ces nouvelles acquisitions visent à renforcer les capacités opérationnelles de l’entreprise.

En effet, sa logistique avait été durement impactée par l’accident tragique de décembre 2019 (dans la Lopé), dans lequel six citernes avaient été endommagées. Maintenant, la Setrag va pouvoir répondre plus efficacement à la demande des industries implantées dans les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, dont la consommation en produits pétroliers est allée crescendo.

Dans le cadre du Programme de remise à niveau (PRN) de la voie, la Setrag poursuit, par ailleurs, les travaux de réhabilitation du chemin de fer. Lancé en mars 2018 et évalué à plus de 200 milliards FCFA ($336 millions), il consiste, entre autres, au remplacement des traverses en bois par des traverses bibloc sur 650 km de voies ferrées, au traitement complet des 83 zones identifiées comme instables ainsi qu’à la réhabilitation et la construction de nouvelles gares.

Romuald Ngueyap

