Afrique du Sud : les ventes de véhicules chutent de 94 % en glissement annuel, un record

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les ventes nationales de véhicules ont chuté de 98,4% en avril 2020 par rapport à la même période en 2019. C’est ce qu’indiquent des données de la National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA), publiées récemment.

Selon l’institution, seules 574 unités de véhicules ont été vendues au mois d’avril 2020 alors qu’habituellement, on estime à 41 000, le nombre de véhicules vendus par mois dans le pays, ces 20 dernières années. Seules 105 voitures particulières ont été vendues en avril (en baisse de 99,6%) alors que les exportations ont chuté de 97,3% pour atteindre seulement 901 unités de véhicules.

D’après la NAAMSA, cette situation est due aux mesures restrictives mises en place par le gouvernement sud-africain dans le cadre du programme de lutte contre le COVID-19. La pandémie qui a touché plus de 6783 personnes dans le pays a poussé les autorités à suspendre toutes les activités non essentielles à la nation n’autorisant la plupart des citoyens à sortir que pour acheter de la nourriture, se faire soigner et percevoir des allocations sociales.

« La baisse de 98,4% des ventes de véhicules neufs est le reflet exact de l'économie sud-africaine au terme de 35 jours de fermeture brutale où l'activité économique n'a pas été possible parce que le pays a prudemment choisi de soutenir l'impératif de contenir le COVID-19 et de sauver des vies », a déclaré Michael Mabasa, PDG de la NAAMSA.

Cette annonce intervient alors que le secteur automobile, fleuron de l’économie sud-africaine qui emploie plus de 100 000 personnes, s’est montré particulièrement résilient ces dernières années (grâce à ses exportations notamment), malgré la grave crise que traverse la nation arc-en-ciel. En 2019, le pays a enregistré une croissance de 10,2% de ses exportations de véhicules automobiles.

Pour 2020, les professionnels du secteur espéraient exporter un nombre record de 391 000 unités de véhicules. Désormais, en raison de la crise actuelle, le pays s’attend à ne pas dépasser 60% des ventes totales de véhicules de l’année 2019, estimées à 537 000 véhicules.

En avril 2020, le gouvernement a annoncé un plan de riposte de 26 milliards $ pour faire face au coronavirus, alors que son économie mal en point devrait se contracter de -5,8% cette année. Une crise dans le secteur très stratégique de l’industrie automobile pourrait créer une nouvelle crise sociale mettant en danger des dizaines de milliers d’emplois dans un pays où le taux de chômage frôle déjà les 30% de la population active.

Moutiou Adjibi Nourou

