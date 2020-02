Maroc : Esgis/CID remporte le contrat d’extension du tramway de Rabat

(Agence Ecofin) - Le groupement Egis/CID a remporté un contrat pour le projet de développement du réseau de tramway de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara au Maroc.

Selon Egis, le projet prévoit des « extensions à l’est et au sud de l’agglomération sur un linéaire de 30 km au total, et permettra de relier les gares de Rabat ville avec celles de Rabat Agdal et de Témara ainsi que l’aéroport de Rabat-Salé et le nouveau quartier de Technopolis ». Ces extensions nécessitent une réorganisation globale du réseau. Les phases d’études préliminaires et d’avant-projet sont prévues pour durer 12 mois.

Dans le cadre du partenariat entre les compagnies Egis et CID, la première sera chargée du pilotage de l’opération, de l’insertion urbaine, des systèmes, de l’exploitation tandis que la seconde réalisera le recueil de données, les études de circulation, de fréquentation, de géotechnique et d’ouvrages d’art.

Les deux entreprises connaissent bien le terrain. Elles avaient déjà travaillé ensemble, entre 2005 et 2011, sur les études et la construction des 2 premières lignes du tramway de Rabat-Salé soit la mise en service de 19 kilomètres, inaugurés en mai 2011.

Après plus de 8 années d’exploitation, le tramway de Rabat, exploité par Transdev, est devenu un moyen de transport incontournable et parfaitement adapté à la demande croissante de mobilité dans l’agglomération de Rabat-Salé-Témara. Il cumule à ce jour plus de 250 millions de passagers, soit plus de 30 millions de voyageurs annuels.

Romuald Ngueyap

