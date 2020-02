Qatar Airways en négociation avancée pour l’acquisition de 49 % de RwandAir

(Agence Ecofin) - Qatar Airways pourrait bientôt devenir actionnaire de Rwandair. Le président-directeur général de la compagnie nationale qatarie l’a annoncé, ce mercredi 5 février 2020, en marge du « CAPA Summit » qui se tient actuellement à Doha au Qatar. Selon Akbar Al Baker, son entreprise négocie actuellement l’acquisition de 49 % du capital du fleuron national rwandais.

Si les négociations venaient à aboutir, Qatar Airways ferait un deuxième investissement majeur dans l’industrie du transport aérien au « pays des mille collines ».

En décembre 2019, le groupe a acquis une participation majoritaire de 60 % dans l’aéroport de Bugesera (situé à l’est de Kigali). Le projet, d’une valeur globale d’environ 1,3 milliard de dollars, devrait être terminé dans sa phase 1, d'ici la fin 2020. La plateforme internationale aura une capacité de 7 millions de passagers par an (contre 1,7 million dans le plan initial). La seconde phase qui devrait commencer, d'ici 2032, permettra d’atteindre 14 millions de passagers par an.

Fruit de la densification de leurs relations, les deux pays ont signé, le 15 novembre 2018, trois accords dont l’un sur les services aériens, et les deux autres sur la promotion et la protection réciproques des investissements ainsi que la coopération économique, commerciale et technique.

Rappelons que Qatar Airways dessert le Rwanda depuis 2012. Elle relie Kigali, la capitale rwandaise, tous les jours de la semaine via Entebbe en Ouganda.

Romuald Ngueyap

