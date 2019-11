La ligne ferroviaire de 600 km reliant l’Egypte au Soudan sera bientôt réalisée

(Agence Ecofin) - La construction de la ligne de chemin de fer reliant la Haute-Egypte au Soudan va bientôt démarrer. Ce méga projet intégrateur va faciliter le mouvement des exportations égyptiennes vers le Soudan et l'Afrique centrale, a déclaré dimanche le ministre des Transports, Kamel el-Wazir (photo).

A l’en croire, la ligne longue de près de 600 km sera achevée d’ici 36 mois. Le tracé part de la ville d’Abou Simbel, dans le gouvernorat d’Assouan, jusqu’à la citée soudanaise d’Abou Hamad. Une station de péage intermédiaire sera construite à Wadi Halfa, la ville frontalière du Soudan.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok au Caire en septembre 2019, le président Abdel Fatah al-Sissi a réitéré son engagement à concrétiser cette infrastructure, qui va grandement contribuer à renforcer le commerce et le transport de fret entre les deux pays.

De janvier à juillet 2018, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 320,48 millions de dollars, selon l'organisme officiel des statistiques (CAPMAS). Les principales exportations égyptiennes vers le Soudan sont des produits alimentaires (notamment de la viande et du sésame), des produits plastiques et chimiques... Le coton est l'élément le plus important des importations égyptiennes en provenance du marché soudanais.

Romuald Ngueyap

