Ghana : la construction du port maritime de Keta débutera en décembre 2019

(Agence Ecofin) - La région de la Volta aura bientôt son port maritime. La phase 1 des travaux de construction dudit port dans la ville de Kedzi, municipalité de Keta, débutera officiellement en décembre 2019, a annoncé Godwin Edudzi Effah, le maire de la municipalité.

S'adressant aux médias jeudi dernier, il a indiqué que les études de faisabilité progressaient normalement. « Le site de cette installation a été inspecté par trois ministres, il y’a environ deux semaines. Les travaux de construction débuteront avant la fin décembre 2019 », a-t-il déclaré.

En 2018, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a signé un instrument exécutif pour commencer la construction du port maritime de Keta. Cette signature concrétisait une promesse électorale faite à la population locale. Par la suite en mars 2019, le gouvernement a nommé le Dr Alexander Adusei au poste de directeur général du port.

Situé sur la côte atlantique, à la frontière avec le Togo, le futur port maritime de Keta deviendra la troisième plateforme portuaire du Ghana après celles de Tema (Accra) et de Takoradi. Sa mise en service offrira, en plus des emplois, de nouvelles opportunités à l'industrie portuaire ghanéenne. Il constituera également une porte privilégiée pour les pays enclavés voisins à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

