Le groupe Bolloré mobilise ses collaborateurs à l’occasion de la 6e édition de sa course solidaire Marathon Day

( BOLLORE ) - Le Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré, s’est tenu cette année du 23 au 30 septembre pour sa 6e édition dans un format hybride à la fois digital et physique. À cette occasion, les collaborateurs du monde entier se sont rassemblés avec un même objectif : parcourir le plus grand nombre de kilomètres en marchant, courant, en pédalant ou en dansant. Au final, 12 267 participants issus de 91 pays ont relevé le défi aux quatre coins du globe et ont parcouru tous ensemble 334 357 kilomètres.

Cette année encore, des dons seront remis à des associations de soutien à la jeunesse et aux populations vulnérables dans les pays ayant réussi à mobiliser le plus grand nombre de participants au prorata de leurs effectifs. En 2020, la mobilisation des collaborateurs avait permis de soutenir dix projets d’associations locales dans les domaines de l’éducation et de l’autonomisation de la jeunesse.

Le Marathon Day est devenu au fil des ans, un véritable rendez-vous pour nos collaborateurs

du monde entier. Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire dans nos différents pays

d’implantation, nous avons souhaité maintenir notre course solidaire. En digitalisant

l’expérience, nous avons réunis plus de 12 000 collaborateurs, dans 91 pays pour parcourir

ensemble 334 357 kilomètres. Je suis fier de cet engagement massif qui reflète leur générosité et fait écho à nos valeurs », a déclaré Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe.

Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille Bolloré, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à travers le monde.

À propos du Groupe Bolloré

Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, avec plus de 79 000 collaborateurs, répartis dans 130 pays et sur les 5 continents. Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et sur le développement à l’international, il occupe aujourd’hui des positions fortes dans trois secteurs d’activités : le transport et la logistique, la communication, le stockage d’électricité et les systèmes.