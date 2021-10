Egypte : l’espagnol Talgo livrera une première locomotive en novembre

(Agence Ecofin) - En Egypte, le ferroviaire a été identifié comme celui idéal pour réaliser un transfert modal des flux de transport depuis la route. Une refonte du système de transport du pays est donc amorcée depuis quelques années. Elle est suivie de gigantesques investissements pour opérer la métamorphose souhaitée.

L’Egypte s’attend à recevoir, en novembre prochain, le premier train d’une série de six locomotives neuves commandées auprès de l’espagnol Talgo, un spécialiste en construction de matériel ferroviaire. Kamel al-Wazir, le ministre égyptien des Transports, s’est rendu le 26 septembre à la fabrique du constructeur près de Madrid, pour constater la sortie d’usine du premier train de sa commande et discuter de son plan d’acheminement.

Avec Talgo, l’Egypte par l’entremise de l’Autorité nationale des chemins de fer, Egyptian National Railways (ENR), avait signé en avril 2019 le contrat, dont l’exécution donne lieu à la livraison attendue, pour un montant chiffré à 158 millions d'euros. La BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) étant le bailleur du projet.

Cette convention avait pour objet la conception de « six locomotives diesels-électriques, six voitures motrices, 48 voitures climatisées de deuxième classe et 30 de première classe, ainsi que six voitures-restaurants. Chaque train a une capacité de 492 places assises ».

La commande de ces locomotives s’inscrit dans le cadre d’un plan global de renouvellement et de renforcement de la flotte de train de l’Egypte, qui étend et modernise depuis plusieurs années son réseau ferré. Selon le ministre égyptien des Transports, l’idée derrière l’acquisition de ses nombreuses unités ferroviaires est de faire circuler, sur les rails égyptiens, essentiellement des trains neufs ou modernisés à partir du mois de janvier.

Henoc Dossa (stagiaire)

