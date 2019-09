Le port de Cotonou élargit la profondeur de son chenal d’accès

(Agence Ecofin) - Depuis le mois d’août, le Port Autonome de Cotonou (PAC) a entamé des travaux, visant à agrandir sa capacité d’accueil.

Dans le cadre des récentes opérations de dragage d’entretien du chenal d’accès et du bassin portuaire, la Société de Dragage International (SDI) a excavé environ 2 millions m³ de sédiments des eaux.

« Le résultat est que la profondeur au chenal d’accès et auprès du Quai Sud est autour de -15m et auprès de la Traverse et du Quai Nord entre -11,5m et -10m », précise la Direction du Port.

Les travaux vont se poursuivre l’année prochaine. A en croire Joris Thys, directeur général du PAC, la plateforme portuaire pourra atteindre d’ici à trois ans les 15 à 16 mètres de tirant d’eau partout dans la darse et une surface de près de 270 hectares (soit 25 ha de plus). Une configuration qui permettra l’accostage des bateaux plus longs, de 340 m (contre 275 m aujourd’hui).

Il estime que ces efforts de modernisation du PAC permettront de passer de 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) d’ici à 2025.

Rappelons que les activités du port participent à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du PIB du Benin. Le PAC contribue également de manière importante à la mobilisation des recettes douanières (entre 80% et 85%) et aux recettes fiscales (entre 45% et 50%).



Romuald Ngueyap



