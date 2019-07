Centrafrique : le gouvernement institue une brigade spéciale pour sécuriser le corridor entre Bangui et Garoua-Boulaï au Cameroun

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) a mis sur pied sur une brigade de sécurisation sur le corridor reliant la capitale Bangui à la ville camerounaise de Garoua-Boulaï, vital pour le ravitaillement de ce pays enclavé.

Cette brigade spéciale chargée du convoyage est composée essentiellement des militaires d’élites des Forces armées centrafricaines (FACA), avec pour mission la protection militaire des convois sur le corridor Bangui-Garoua-Boulaï.

Le dispositif vient en effet à point nommé. Ces dernières années, les kidnappings et meurtres, initiés par des coupeurs de route et rebelles, sont devenus récurrents sur cet axe, les marchandises et cargaison étant entièrement pillées.

Le corridor Bangui-Garoua-Boulaï est vital pour l'approvisionnement de la République centrafricaine en marchandises provenant du port de Douala. Coté camerounais, le gouvernement a également renforcé ces positions, en mars dernier, avec le depechement d’un contingent de 100 gendarmes appuyés par les unités spéciales de l’armée.

Romuald Ngueyap