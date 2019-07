RCA : la réhabilitation du tronçon Baoro-Boua sur la nationale N1, prévue en 18 mois, accuse du retard, avec seulement 18% d’exécution après 14 mois

(Agence Ecofin) - C’est l’un des préoccupations qui était au centre des échanges ce 1 juillet au cours de la rencontre entre Président de la République, Faustin Archange TOUADERA et les cadres des ministères des Travaux Publics et de l’Entretien Routier ; des Finances et du Budget ; de l’Economie et de la Coopération ; de la Banque Mondiale et de la société SOGEA-SATOM.

Le délai d’exécution des travaux de la réhabilitation du tronçon Baoro-Bouar sur la nationale N1 dont le coût est estimé à 38 milliards de FCFA était de 18 mois. SOGEA SATOM la société adjudicataire du projet n’est qu’à 18% du taux d’exécution, quatorze mois après le lancement, a fait savoir Guismala HAMZA, ministre des Travaux Publics.

Afin d’accélérer les travaux, les techniques de la Banque Mondiale ont proposé d’ajouter un délai supplémentaire de quatre mois afin de boucler le projet.

La réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage de la section de route Baoro-Bouar longue de 58 km, comprend en outre la construction de deux (02) ouvrages d’art (ponts) de franchissement des rivières « Wens » et « Lobaye », y compris la réalisation des travaux de confortement sur les deux sections de la route Bouar vers Baboua et Fambélé vers Baboua.

Le proje bénéficie d’un financement additionnel de l'Association Internationale de Développement (lDA) dans le cadre du Projet de Facilitation de Transports et de Transit en zone CEMAC-Composante Centrafricaine, pour un montant de 76,68 millions de dollars.

Romuald Ngueyap