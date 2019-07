Congo : le Conseil des ministres approuve le projet de loi relatif à la vidéo protection sur les aéroports et aérodromes

(Agence Ecofin) - Le Conseil des ministres qui s’est réuni ce mercredi 3 juillet 2019 a approuvé le projet de loi relatif à la vidéo protection sur les aéroports et aérodromes. Il sera transmis au parlement pour adoption.

Fidèle Dimou, ministre des Transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, a expliqué que ce projet permettra au Congo de s’inscrire dans les exigences internationales en matière d’exploitation aéroportuaire, et singulièrement des normes édictées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Ledit projet, qui vise à répondre au défi posé par l’évolution et l’accroissement des risques en matière de sécurité, précise les conditions de mise en œuvre de la vidéo protection et a pour finalité d’assurer la conciliation entre les impératifs de sécurité publique et le respect des libertés publiques et individuelles.

Se félicitant des dispositions contenues dans le projet de loi discuté, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a instruit le gouvernement de mener la réflexion afin d’étendre celles-ci à l’ensemble des modes et infrastructures de transport susceptibles de connaître les mêmes problématiques. Le chef de l’Etat congolais a notamment évoqué les gares ferroviaires, les gares routières et les ports.



Romuald Ngueyap