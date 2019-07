Maroc : Tanger abrite du 4 au 5 juillet le Forum africain des ports

(Agence Ecofin) - Initié par i-Conférence, en partenariat avec le Programme de politiques de transport en Afrique, la ville de Tanger abrite les 4 et 5 juillet, le Forum africain des ports.

Cette rencontre africaine organisé autour du thème « Cap sur la nouvelle dynamique portuaire » attend la participation de 400 panelistes venus de 25 pays. Elle se veut être une occasion de débattre des enjeux et problématiques liés au secteur portuaire sur le continent.

Pendant les deux jours de rencontre, les opérateurs de transport, les cabinets d’études et d’ingénierie, les banques, les assurances et les investisseurs privés vont exposer leur expertise et savoir-faire, renforcer leur notoriété ainsi qu’élargir le réseau des futurs clients.

Le secteur portuaire en Afrique est en pleine expansion et décisif pour le développement du continent. Malgré les 80 % du commerce extérieur africain qui transite par ses ports, l’Afrique subsaharienne ne représente cependant que 2% du trafic conteneurisé mondial dans un contexte de forte concurrence mondialisée.

Ce forum se tient quelques jours après l’inauguration de la seconde phase du port de Tanger. Avec cet agrandissement, il devient le premier port et la première plateforme de conteneurs en Méditerranée et se hisse dans le top 20 mondial.

Romuald Ngueyap