(Agence Ecofin) - Le gouvernement mauritanien, réuni en Conseil de ministre, le jeudi 30 avril 2020, a approuvé la ratification de deux conventions de crédit signées le 5 mars 2020 au Koweït entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe (FKDEA), pour le financement de deux projets routiers intégrateurs.

La première convention de crédit porte sur un montant de 10 millions de dinars koweïtiens ($32 millions) destiné au financement de la construction de la route Nema – N'beiket Lehwache.

Cette route de 150 km permettra « le désenclavement de la zone et contribuera au développement économique et social du sud-est du pays, en facilitant la circulation des personnes et des biens tout le long de l'axe et jusqu'à la frontière [vers le sud-est] avec la République sœur du Mali ».

La deuxième convention porte sur un prêt d'un montant de 52 millions de dinars koweïtiens ($168 millions) destiné au financement partiel de la route Tidjikdja – Kiffa – Selibaby – Frontière du Mali (vers l’extrême sud-ouest).

« Cet important axe routier aura des retombées positives sur les conditions de vie des populations, à travers la réduction des coûts de transport et des déplacements et le développement des échanges entre plusieurs de nos wilayas d'une part, et entre notre pays et la République sœur du Mali, d'autre part », indique le gouvernement mauritanien.

Romuald Ngueyap

