Financièrement asphyxiée, South African Airways subira une restructuration « radicale »

(Agence Ecofin) - La restructuration de South African Airways (SAA) est toujours à l’ordre du jour. C’est ce qui ressort du communiqué publié par le ministère sud-africain des Entreprises publiques, le dimanche 1er décembre 2019.

Selon ce dernier, la grève d’une semaine orchestrée par la National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) et la South African Airways Cabin Crew Association (SACCA), a contribué à empirer la situation financière de la compagnie nationale sud-africaine.

« La grève déclenchée par NUMSA et SACCA a causé d’énormes dommages à la réputation, aux opérations et à la dégradation des finances de la SAA. La compagnie ne peut donc pas continuer dans sa forme actuelle. Le groupe aérien va maintenant passer par un processus de restructuration radicale, qui garantira sa viabilité financière et opérationnelle. Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer », estime le ministère dirigé par Pravin Gordhan.

Cette grève avait été entamée le 15 novembre 2019, quatre jours après l’annonce du plan de restructuration de l’entreprise. Elle a entraîné l’annulation de près d’une centaine de vols, et par conséquent d’énormes pertes financières. Au final, le top management et les syndicats avaient signé un accord le 21 novembre 2019. Mettant fin au débrayage, celui-ci suspendait le plan de compression des effectifs, et prévoyait plutôt l’augmentation conditionnelle des salaires.

La mise en œuvre de cet accord est désormais sur la sellette. Au cours des derniers jours, le ministère des Entreprises publiques a eu « des discussions intenses » avec des prêteurs. L’objectif est de « réunir les fonds nécessaires pour couvrir la transition opérationnelle et structurelle des prochains mois ».

Romuald Ngueyap