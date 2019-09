Nigeria : reprise des travaux de réparation du Third Mainland Bridge à Lagos

(Agence Ecofin) - Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé la reprise des travaux de réparation du Third Mainland Bridge. M. Adedamola Kuti, contrôleur fédéral des travaux dans l’Etat de Lagos, a déclaré que le diagnostic complet sur l’état du pont avait été établi et que les prestataires travaillent actuellement sur la mise en place d’un plan de congestion avant le lancement des travaux.

« Les travaux commenceront bientôt sur le Third Mainland Bridge, une fois que nous aurons approuvé nos plans de circulation. En attendant, nous avons déjà terminé le resurfaçage et les marquages. Nous allons également réparer certains des piliers qui soutiennent le pont », a déclaré M. Kuti.

Le Third Mainland Bridge est le plus long des trois ponts reliant l'île de Lagos à la partie continentale, les autres étant les ponts Eko et Carter. Long de ses 11,8 km, il constitue une voie incontournable pour les déplacements quotidiens dans la capitale économique.

Construit par Julius Berger Nigeria PLC et ouvert en 1990, il a fait l'objet de travaux d'entretien et de réparation aléatoires dans le passé. C'était le plus long pont d'Afrique jusqu'en 1996, année de l'achèvement du pont du 6 octobre situé au Caire.

Romuald Ngueyap

