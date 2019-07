Ghana : le Fonds africain de développement (FAD) va débloquer $ 81,67 millions pour l’aménagement des tronçons du corridor oriental

(Agence Ecofin) - Le Fonds africain de développement (FAD) a approuvé un prêt de 81,67 millions de dollars pour le cofinancement des tronçons de la route du corridor oriental de 695 km au Ghana, reliant la capitale Accra à la partie septentrionale et aux frontières avec la région du Sahel.



La décision a été prise lors de la réunion du mercredi 26 juin du conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD).

Outre l’apport du gouvernement ghanéen, le projet bénéficie également du financement du Fonds de l'OPEP pour le développement international et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), indique le communiqué de l’institution.



Le projet, d'une valeur de 113,27 millions de dollars, couvre plus de 60 km de routes, deux échangeurs et des travaux de génie civil connexes ainsi que des initiatives de soutien des communautés locales, à l’instar de la réhabilitation d'écoles et d'installations sanitaires, la construction de marchés et d'installations de traitement agroalimentaire.

« Avec ce projet, nous espérons transformer les zones rurales en zones de prospérité économique », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade (photo), directrice de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest, ajoutant que près de 1500 emplois directs seraient créés.



Romuald Ngueyap