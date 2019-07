Ethiopian Airlines entame la construction d’un second hôtel 5 étoiles de 150 millions de dollars

(Agence Ecofin) - 150 millions de dollars, c’est la somme que va investir le groupe Ethiopian Airlines pour la construction de son second hôtel cinq étoiles.

Situé à proximité de l’aéroport international d’Addis-Abeba Bole, et du premier hôtel du groupe, le bâtiment est en construction sur une surface de 22 000 m2. Une fois achevé, l’établissement disposera de 637 chambres. « Addis-Abeba est la porte principale de l'Afrique. L'hôtel jouera un rôle important dans le développement du secteur du tourisme, et fera d'Addis-Abeba un centre de conférence », a déclaré Busera Awel, le vice-président de la planification stratégique et des alliances chez Ethiopian Airlines.

Le projet clé à main sera conçu et réalisé par l’entreprise chinoise AVIC. L’entrée en service est prévue en 2021.

A travers ces projets immobiliers, le leader africain de l’aviation veut offrir un service complet à ses clients. « Nous proposons des forfaits touristiques (billets d'avion et services hôteliers) pendant les vacances; pour inciter les touristes à venir en Ethiopie », explique Busera Awel. Et d’ajouter : « L'hôtel organise des conférences locales, régionales et internationales. C'est un lieu idéal pour les réunions du personnel et des réunions de direction, les mariages et autres événements ».

En janvier 2019, le groupe a inauguré son premier établissement hôtelier de 373 chambres, s’étendant sur une superficie 20 000 m². Construit également par AVIC, l’Hôtel a mobilisé 65 millions de dollars pour la conception, la construction et l’ameublement. Il a été financé à 35% sous fonds propres par Ethiopian Airlines tandis qu’Exim Bank of China a fourni 65% du financement du projet.



Romuald Ngueyap