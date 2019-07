Cameroun : acquisition de trois engins nautiques multifonctionnels pour le Port Autonome de Douala

(Agence Ecofin) - Le Port Autonome de Douala (PAD) va réceptionner dans les prochains jours trois nouveaux engins flottants multifonctionnels acquis auprès du constructeur Astilleros Armon S.A en Espagne. Ils ont été embarqués samedi, le 29 juin 2019 au Port de Gijon.

Il s'agit, pour le premier, d’un engin multifonctionnel qui portera le nom d'un grand nationaliste camerounais (DIKA MPONDO AKWA). Cet engin « 3 en1 » servira au transport des bouées, du quai de servitude vers les positions géo-satellitaires prédéfinies dans le chenal d’Accès. Il possède également la capacité d'effectuer des levées bathymétriques.

La PAD attend également, une Vedette d’appui au balisage qui portera le nom des célèbres chutes du Nord-ouest du Cameroun. Elle sera « dédiée au transport des techniciens de balisage sur le plan d’eau lors des interventions de maintenance et de contrôle physique et fonctionnel des bouées ».

Le principal port du Cameroun va aussi se doter d’un navire faucardeur qui, portera lui, le nom d'un lac du Sud-Ouest du pays (LAC BAROMBI MBO). « Le faucardeur est chargé de débarrasser les plans d'eau du Port de Douala-Bonaberi des déchets flottants et la jacinthe pour des plans d'eau propre. C'est la touche écologique du PAD » explique la direction.

Avec ces acquisitions, le combinat portuaire de Douala-Bonaberi gagnera en performance, productivité, réactivité et proactivité, car disposant de ses propres engins nautiques et de servitude. La Direction Générale du PAD a par ailleurs mis en place un plan de réhabilitation des engins nautiques et terrestres, défectueux et laissées à l’abandon depuis des années.

Romuald Ngueyap