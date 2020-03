Le britannique Wagtech lorgne sur le marché de la météorologie au Cameroun

(Agence Ecofin) - Fin février, les représentants de la société britannique Wagtech, Zak Karim et Harry Mesnard, ont rencontré à Yaoundé, le ministre des Transports, Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Du peu d’informations qui a filtré de cette rencontre, le groupe britannique s’est proposé « de moderniser et de rendre performant le réseau météorologique national ».

Au cours de cette audience, Zak Karim et Harry Mesnard ont également partagé leur expérience dans la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds dans les domaines de la météorologie et du climat.

Les services météorologiques gérés par le ministère des Transports ont pour fonction de donner les indications sur le climat, la pluviométrie, l’humidité de l’air et du sol, la vitesse et la direction du vent, la température, l’ensoleillement...

Seulement, sur 58 stations météorologiques gérées par ce ministère, près 55 sont hors service depuis belle lurette et 3 fonctionnent en deçà de l’acceptable. Les infrastructures sont désuètes, les équipements, les instruments de mesure et d’observation sont incomplets et anciens, le personnel technique qualifié est quasi inexistant.

S.A.