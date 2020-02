Nigeria : Afin de décongestionner la circulation à Lagos, LAGFERRY prendra les eaux cette semaine

(Agence Ecofin) - Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu (photo), lancera ce mardi 4 février, les opérations commerciales de Lagos Ferry Services (LAGFERRY). Pour le lancement du nouveau service, 14 ferry-boats seront mis en service pour le transport public sur six voies navigables de Lagos.

« Nous achèterons et déploierons plus de ferries vers d'autres routes viables avant le deuxième trimestre de l'année 2020 », a déclaré l'honorable Abdoulbaq Ladi-Balogun, directeur général de LAGFERRY.

« Nous travaillons également en collaboration avec le secteur privé, les constructeurs de ferries locaux et internationaux […] pour couvrir une quarantaine de voies navigables avant la fin de l'année ». À l’en croire, on estime à 480 000, le nombre de passagers qui seront transportés chaque jour sur son réseau soit plus de 175 millions passagers par an.

Pour lui, le lancement de LAGFERRY est un énorme pas en avant dans l'intégration du transport multimodal dans l'État, un processus en cours depuis 1999. La technologie y jouera un grand rôle, précise-t-il, ajoutant qu’une application mobile LAGFERRY sera également lancée afin de faciliter les réservations et l’achat des billets.

Rappelons que ce nouveau mode de transport arrive au moment où l’État de Lagos vient de prendre une mesure radicale interdisant les opérations de motocyclettes (Okada) et de tricycles (Keke Naped) commerciaux dans plusieurs zones règlementées de l’État. Cette mesure, selon le gouvernement local, a été prise en réponse à des chiffres effrayants d'accidents mortels enregistrés par des opérateurs de motos et tricycles dans l'État entre 2016 et 2019.

Romuald Ngueyap

