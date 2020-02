Coronavirus : Air Algérie à Wuhan à la rescousse d’une soixantaine d’Africains dont 36 Algériens

(Agence Ecofin) - Air Algérie vole à la rescousse des citoyens africains bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie Coronavirus qui a déjà fait plus de 300 morts en Chine. L’Airbus A330-200 (7T-VJC) de la compagnie nationale algérienne s’est posé aux environs de 4h (heure locale), dimanche 2 février à l’aéroport international de Wuhan Tianhe.

Selon Amine Andalousie, porte-parole d’Air Algérie, ce vol spécial « en opération humanitaire ordonnée par le président de la République » va consister au rapatriement d’une soixantaine d’Africains, dont 36 étudiants algériens, 10 Tunisiens, des Libyens et d’autres citoyens d’Afrique subsaharienne.

L’avion est attendu en Algérie peu après 06h ce lundi 3 février 2020. À leur arrivée, tous les passagers seront conduits sous escorte policière vers un établissement spécialisé où ils doivent être mis en quarantaine pendant au moins deux semaines, a-t-on appris.

L’Algérie rejoint ainsi la liste des nombreux autres pays, dont le Maroc, qui ont initié l’évacuation de leurs citoyens de Chine. Le pays de Xi Jinping devient de plus en plus isolé en cette période d’épidémie. Près d’une quarantaine de compagnies aériennes, à travers le monde, ont suspendu leurs vols vers la Chine. En Afrique, six des huit transporteurs qui desservent l’empire du Milieu ont eux aussi fermé leurs dessertes chinoises.

Il s’agit d’Air Madagascar, Air Mauritius, Kenya Airways, RwandAir, Royal Air Maroc et Egyptair. À l’opposé de ces derniers, Ethiopian Airlines qui dessert cinq destinations en Chine (Pékin, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou et Chengdu) a maintenu l’intégralité de ces vols. C’est également le cas d’Air Algérie qui continue de servir sa ligne Alger-Pékin. Ceux-ci reconnaissent toutefois avoir pris des mesures sanitaires pour éviter la propagation de la maladie.

Romuald Ngueyap

