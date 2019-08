Air Seychelles devient le premier exploitant de l’Airbus A320neo en Afrique

(Agence Ecofin) - C’est un appareil de plus et non des moindres, qui entre dans la flotte d’Air Seychelles. La compagnie nationale seychelloise a réceptionné ce mercredi 31 juillet 2019, un nouvel Airbus A320neo. Immatriculé S7-VEV (msn 8972), l’appareil a été acquis auprès du loueur, CDB Aviation.

Avec cette acquisition, Air Seychelles devient la première compagnie africaine à exploiter un A320neo équipé des réacteurs LEAP-1A de nouvelle génération.

L’appareil « va permettre à Air Seychelles d’accroître la capacité de ses liaisons entre Johannesburg et Mumbai, tout en réalisant d’importantes économies de carburant, et en réduisant les coûts d’exploitation », écrit CDB Aviation.

« Nous sommes très fiers d'être la première compagnie aérienne de l'océan Indien et de l'Afrique à réceptionner le premier nouvel avion A320neo d'Airbus », s’est félicité le directeur général d'Air Seychelles. « Cette réalisation fantastique est non seulement une étape importante dans l’histoire d’Air Seychelles, mais également un accomplissement remarquable pour l’équipe assidue d’Air Seychelles, qui a toujours participé activement à ce projet », a ajouté Remco Althuis.

L’A320neo d’Air Seychelles est doté du dispositif de divertissement en vol sans fil à bord, fourni par AirFi. La compagnie attend un second appareil en mars 2020.

« CDB Aviation est très reconnaissante et fière de soutenir la mission d’Air Seychelles, qui est de devenir la compagnie aérienne de choix dans l’océan Indien. Nous sommes convaincus que l’arrivée de ce nouvel avion à Victoria marquera une autre étape importante dans la poursuite de votre croissance et de votre prospérité pour cette belle nation insulaire » a déclaré Peter Goodman, le responsable de la division commerciale Europe, Moyen-Orient et Afrique de CDB Aviation.

Avec ce nouvel avion, Air Seychelles dispose désormais d’une flotte de trois aéronefs. Le transporteur exploitait jusque-là deux Airbus A320ceo. Appareils à partir desquels il dessert Abou Dhabi, Johannesburg, Maurice et Mumbai, en complément à son réseau domestique.



Romuald Ngueyap