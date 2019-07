Kenya : la Chine financera la construction de la ligne ferroviaire SGR entre Naivasha et Kisumu

(Agence Ecofin) - Le gouvernement Kenyan a annoncé que la Chine s’est engagée à financer la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard (en anglais Standard Gauge Railway (SGR) entre Naivasha et Kisumu.

Prenant la parole au cours du Forum pour la coopération Chine-Afrique (Focac) à Beijing, le ministre kenyan des transports, James Macharia, a indiqué que le financement est déjà en préparation à la Exim Bank « qui étudie la dynamique financière des prêts en fonction de la structure de chaque pays ».

Le ministre a fait savoir que la phase 2A du Standard Gauge Railway (SGR), lancée en octobre 2016 et longue de 120 km entre Nairobi et Naivasha est achevée à 98% et qu'elle sera opérationnelle en septembre.

La phase 2B entre Naivasha et Kisumu, longue de 272 km, devrait durer 4 ans. Sa réalisation est estimée à 3,8 milliards de dollars. L'extension du SGR à Kisumu et enfin à Malaba, la ville frontalière avec l’Ouganda (le plus gros client du Kenya) est considérée comme essentielle pour réduire les temps de transit des biens et des personnes entre les deux pays.

Romuald Ngueyap