Tunisie : le gouvernement reporte l’application de la hausse des redevances aéroportuaires

(Agence Ecofin) - Les ministres tunisiens du Tourisme et de l’Artisanat et celui du Transport ont convenu de reporter l’application de l'augmentation tarifaire des redevances aéroportuaires dans les aéroports internationaux d’Enfidha et Monastir.

Dans un communiqué de presse conjoint, émis le lundi 1er juillet, René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat et Hichem Ben Ahmed, ministre du Transport, se sont entendus sur « le report de l’application de la majoration de 4€ de la redevance d’embarquement applicable aux passagers internationaux au départ des aéroports d’Enfidha-Hammamet et de Monastir Habib Bourguiba, au 1er novembre 2019 au lieu du 1er août 2019 ». Et ce « conscients de l’importance du secteur touristique dans le développement économique national, et soucieux d’accompagner la bonne réussite de la saison touristique et de soutenir les opérateurs des secteurs de tourisme et du transport ».

A en croire les deux ministres, « cette décision politique témoigne encore l’importance qu’accorde le gouvernement tunisien à la réussite du secteur de tourisme et son souci d’offrir aux touristes les meilleures conditions de séjour possibles, notamment au niveau de la sécurité et de la qualité de services » poursuit le communiqué.

Ils ont réitéré l’engagement du gouvernement « à garantir la pérennité et le bon développement de la plateforme aéroportuaire, notamment des aéroports Enfidha-Hammamet et Monastir Habib-Bourguiba, compte tenu des enjeux liés au redressement du secteur des transports » conclu le communiqué.

La Tunisie espère accueillir 9 millions de touristes d’ici la fin de 2019, un nombre de touristes qui n'a pas encore été atteint depuis 2008. L’année dernière, ce sont 8,3 millions de touristes qui ont visité la Tunisie soit une hausse de 17,7% par rapport à 2017.



Romuald Ngueyap