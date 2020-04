Affectée par le Covid-19, Kenya Airways sollicite l’aide du gouvernement pour survivre pendant les six prochains mois

(Agence Ecofin) - La pandémie de coronavirus (Covid-19) affecte la trésorerie de Kenya Airways. Le transporteur parapublic a sollicité le soutien du gouvernement pour se maintenir à flot, a révélé le président du conseil d'administration, à Bloomberg. Frappée de plein fouet par les restrictions aux frontières imposées par plusieurs pays, Kenya Airways a été contrainte de suspendre l'ensemble de ses opérations internationales depuis le 25 mars dernier.

Une situation qui n'est pas sans conséquence sur ses finances, elle qui ne se contente désormais plus que de deux lignes domestiques vers Mombasa et Kisumu. « Nous avons demandé au gouvernement une aide pour nous faire traverser les six prochains mois », a déclaré Michael Joseph, le président du conseil d’administration de Kenya Airways.

A l’en croire, la compagnie aérienne engloutit actuellement près de 5 millions de dollars par mois pour la maintenance de sa flotte au sol et la gestion de son personnel.

Afin de maîtriser ses coûts opérationnels dans ce contexte difficile, le transporteur a récemment annoncé réduire de 35% le salaire du directeur général et de 25% celui des cadres supérieurs. Les membres du conseil d'administration, quant à eux, s'engagent à ne pas percevoir leurs honoraires. La décision, qui est entrée en vigueur le 1er avril, exclut pour le moment, les employés.

Rappelons qu'en juillet 2019, le Parlement a amorcé la nationalisation de Kenya Airways déficitaire depuis des années. Malheureusement à ce jour, l'État est toujours à la recherche de moyens financiers pour racheter les 49% de parts détenues par les autres actionnaires. L'arrivée du Covid-19 va assurément donner un coup de frein à ce processus qui, au-delà de tout, ne fait pas l'unanimité même au sein de la compagnie.

Romuald Ngueyap

