MSC dévoile un nouveau service de fret flexible pour répondre à la reprise des activites en Asie

(MSC ) - Le nouveau programme « Suspension of Transit » (SOT) de MSC Mediterranean Shipping Company est un service de fret flexible qui aidera à répondre à la reprise imminente de la demande de marchandises en provenance d'Asie et à assurer la continuité des opérations. Il comprend le stockage de conteneurs dans six centres de transbordement en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique, garantissant que les marchandises peuvent être expédiées près de leurs destinations dès que possible et facilitant le flux de marchandises pour les clients. MSC note que la Chine a montré des signes de reprise avec la redémarrage de la production en usine. Le nouveau programme SOT aidera à éviter des coûts de stockage élevés aux ports de déchargement.

Dans le cadre de sa réponse continue à l'impact de COVID-19, MSC Mediterranean Shipping Company, un leader mondial du transport de conteneurs et de la logistique, a développé un programme de suspension de transit (SOT) pour préparer une reprise de la demande de services de fret une fois que l'impact de la pandémie se sera atténué.

Le programme s'appuie sur les efforts continus de MSC pour assurer la continuité des activités et le maintien du transport par conteneurs des marchandises de première nécessité et identifiées comme prioritaires, telles que les denrées alimentaires, les produits frais, les équipements médicaux et d'autres biens essentiels. La nouvelle initiative SOT est notamment axée sur la reprise de la demande d'une grande variété de marchandises en provenance d'Asie.

Des signes de reprise

Alors que des signes positifs de reprise ont commencé à apparaître en Asie et que les usines ont recommencé à produire, les principaux ports de destination ne sont peut-être pas encore prêts à recevoir les conteneurs. Le nouveau programme SOT de MSC vise à répondre à la reprise de la demande de matières premières et de produits finis en provenance d'Asie en offrant un stockage sur un nombre prédéfini de nos terminaux à des points stratégiques majeurs dans le monde.

Il s’agit en l’occurrence de :

- Bremerhaven en Allemagne

- Busan en Corée du Sud

- King Abdullah Port en Arabie Saoudite

- Lomé au Togo

- Terminal international de Rodman PSA Panama au Panama

- Tekirdag Asyaport en Turquie

Le programme s'adresse à tous les importateurs de conteneurs en provenance d'Asie et à tous les types de cargaison, à l'exception des produits réfrigérées, des marchandises dangereuses et des cargaisons de projet (telles que les gros équipements lourds hors gabarit qui ne rentrent normalement pas dans des conteneurs).

Des économies de coûts et des délais de livraison réduits

Le programme MSC SOT offre des économies de coûts potentielles aux clients confrontés à des coûts de stockage d'entreposage élevés à la destination, des surestaries, des indemnités journalières et autres. Il libérera également de l'espace dans les usines et entrepôts d'origine et évitera par la même occasion les stocks excédentaires sur site, rapprochant les marchandises de leurs marchés de destination et atténuant le risque de congestion ou de fermeture aux ports de déchargement.

Le délai de livraison sera réduit une fois que les opérations reprendront dans les ports de destination, et le programme permettra également aux propriétaires de cargaison (BCO) et les intermédiaires de transport maritime (NVOCC) de pouvoir gérer de manière efficace et à moindre coût leur demande de stockage qui, autrement, atteindraient leur pleine capacité.

Pour plus d'informations sur le programme de suspension du transport en commun de MSC

Pour plus d'informations sur la réponse globale générale de MSC à la situation COVID-19 :

À propos de MSC

MSC Mediterranean Shipping Company est un leader mondial du transport et de la logistique. C’est une compagnie maritime privée créée en 1970 par Gianluigi Aponte. En tant que leader mondial du transport maritime par conteneurs, MSC dispose de 493 bureaux répartis dans 155 pays à travers le monde avec plus de 70 000 employés. A travers son réseau de logistique intégré de transport routier, ferroviaire et maritime qui s'étend à travers le monde, MSC est fière de fournir un service global avec des connaissances locales. MSC offre une couverture mondiale grâce à un réseau de 200 routes maritimes, faisant escale dans 500 ports. Pour plus d'informations, visitez www.msc.com