Kenya : le port de Mombasa enregistre une performance historique avec 1,4 million de conteneurs de fret traités en 2019

(Agence Ecofin) - Le port de Mombasa a clôturé l'année 2019 sur une note positive après avoir enregistré 1,4 million de conteneurs de fret (équivalent 20 pieds ou EVP), ce qui est la meilleure performance de tous les temps, dépassant l'objectif de 1,35 million d'EVP qui avait été fixé au début de l'année.

Le directeur général de l'Autorité portuaire du Kenya (KPA), Daniel Manduku, a attribué cette bonne performance à l'amélioration des systèmes de gestion et à l’augmentation des opérations de fret, entre le SGR Mombasa-Nairobi et le terminal à conteneurs intérieur de Nairobi (ICDN).

« La réalisation de 1,4 million d'EVP représente une croissance de 7,3 % par rapport aux 1,304 million d'EVP de l'an dernier, soit une augmentation de 97 000 EVP », a déclaré Manduku au cours d’un point de presse à Mombasa, le lundi 30 décembre. A l’en croire, ces résultats devraient encore s’améliorer en 2020 avec un objectif de 1,5 million d'EVP.

Il a déclaré qu'entre janvier et novembre 2019, le port a manutentionné un total de 31,479 millions de tonnes de fret contre 28,550 millions de tonnes manutentionnées sur la même période en 2018. Les chiffres consolidés, non encore audités, montrent que ce nombre a dépassé plus de 34 millions de tonnes en 2019.

Bénéficiant d’un financement de 177 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de l’Agence française de développement (AFD), le port de Mombasa qui poursuit son extension, vise 47 millions de tonnes en 2025.

Romuald Ngueyap

