Gabon : Afrijet intensifie son programme de lutte contre la Covid-19

( AFRIJET) - Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et en application des standards internationaux qui prévalent dans le secteur du transport aérien, Afrijet - compagnie gabonaise responsable et citoyenne – encourage fortement la vaccination au sein de ses effectifs.

La pandémie circule toujours activement dans la sous-région (Africa Centres for Disease Control and Prevention), tandis que la couverture vaccinale au Gabon s’étend à 7,92% (28/09/2021). Par respect pour nos passagers, pour notre personnel, pour leurs proches et en raison même du caractère transfrontalier de nos activités, Afrijet se sent le devoir de lutter activement contre la pandémie à travers la vaccination - considérée par la communauté scientifique comme le rempart le plus solide contre la Covid-19. En comparaison, les compagnies aériennes américaines, asiatiques, européennes comptent aujourd’hui entre 80 et 100% de vaccinés, en particulier au sein du personnel navigant.

Protéger nos équipes et l’ensemble de nos passagers est le seul objectif de toutes les mesures d’incitation adoptées par Afrijet. Nous tenons par ailleurs à préciser que ces dynamiques sont strictement incitatives, et qu’aucune obligation n’est imposée à nos parties prenantes.

Le Gabon dispose d’une offre gratuite et diversifiée de vaccins contre la Covid-19, et nous encourageons toute personne à profiter de cette opportunité pour se protéger et ensemble ressortir plus forts de la crise de la Covid-19.

A propos d’Afrijet

Entreprise gabonaise née en 2005 à Libreville, Afrijet est devenue en 2019 la première compagnie aérienne de la zone CEMAC. Acteur historique du charter, la compagnie a développé un réseau de transport aérien régulier régional depuis Octobre 2016.

Certifiée IOSA depuis Février 2020, Afrijet emploie 210 salariés au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Tchad, en Guinée Equatoriale et à Sao-Tomé et opère une flotte de 6 turbopropulseurs du constructeur européen ATR. Afrijet attache un prix important aux valeurs de sécurité, de fiabilité et de ponctualité, qui en ont fait sa marque de fabrique dans le monde du transport aérien africain.