Cameroun : le pétrolier Gulfin absorbe la société Camship et augmentera son capital de 1,6 milliard FCFA

(Agence Ecofin) - Gulfin prend le contrôle de Camship-CLGG au moment où cette société à capitaux camerounais connaît un regain de dynamisme, avec l’inauguration du service de cabotage de marchandises conteneurisées entre les ports de Kribi et de Douala, au Cameroun.

Selon une annonce légale publiée le 30 septembre, la société camerounaise de distribution de produits pétroliers Gulfin S&T Co S.A. a fusionné par absorption avec la Camship-CLGG. Cette entreprise est elle-même une fusion entre la Cameroon Shipping Lines (Camship), société publique de transport maritime privatisée en 1997, et la société Consignation et logistique du golfe de Guinée (CLGG).

Cette absorption de Camship-CLGG, apprend-on, permet ainsi à Gulfin de bénéficier de nouveaux actifs évalués à 7,59 milliards FCFA (environ 13,3 millions $). A ce chiffre, il faut soustraire 4,01 milliards FCFA représentant le passif de l’entreprise absorbée. Ce qui fait un apport final de 3,5 milliards FCFA au bénéfice de l’entreprise de distribution de produits pétroliers.

En vue de rémunérer l’apport effectué par la société absorbée, renseigne l’annonce, Gulfin, d’un capital initial de 1 milliard FCFA, procèdera à une augmentation de capital de 1,64 milliard FCFA. Ledit capital passerait alors à 2,64 milliards FCFA. Il est ainsi prévu l'émission de 164 798 actions nouvelles de 10 000 FCFA chacune, qui seront directement attribuées par la société Gulfin aux actionnaires de Camship-CLGG.

« Les créanciers des sociétés fusionnantes, dont la créance est antérieure au présent avis, peuvent former opposition à cette fusion dans un délai d’un mois, à compter de la parution du présent avis », renseigne l’annonce légale.

Selon Investir au Cameroun, Gulfin prend le contrôle de Camship-CLGG au moment où cette société à capitaux camerounais présentait pourtant des signes de vitalité. En effet, en novembre 2020, elle a inauguré le service de cabotage de marchandises conteneurisées entre les ports de Kribi et de Douala. Très attendue depuis le démarrage de l’exploitation du port en eau profonde de Kribi, en début d’année 2018, l’activité de cabotage, en plus d’éviter le transport des marchandises par route, permet aux grands navires qui ne parviennent pas à accéder au port fluvial de Douala, à cause de la faiblesse du tirant d’eau, de débarquer des marchandises à Kribi. Celles-ci seront ensuite acheminées à Douala grâce au service de cabotage.

Le nouveau périmètre des activités de Gulfin n’a pas encore été révélé. Mais il est fort probable que l’entreprise étende ses activités de la distribution de produits pétroliers au cabotage.

