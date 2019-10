Cameroun : la mairie de Douala 3 veut concéder la gestion du réseau routier au groupe français CIOA

(Agence Ecofin) - La société française d'ingénierie d'affaires Groupe CIOA et la mairie de Douala 3 (Cameroun) ont signé un protocole d'accord en vue d'un partenariat public-privé (PPP) pour l'entretien du réseau routier du plus grand arrondissement de la capitale économique du Cameroun.

Selon la plateforme Boursorama, ce protocole d'accord vise à mener les études de faisabilité pour arrêter les conditions d'une délégation de service public, confiant à CIOA l'amélioration et la gestion du réseau routier du 3e arrondissement de Douala.

Il est proposé à CIOA d'aménager et entretenir une dizaine de kilomètres prioritaires afin de décongestionner cette commune de 113 km2 et de plus de 1,5 million d'habitants, qui abrite la plus grande zone industrielle du Cameroun.

D'ici le 31 décembre 2019, CIOA devra proposer sa solution technique et économique pour validation par l'autorité publique. Elle envisage de mettre en œuvre Road Rock, la technologie routière qu'elle exploite en exclusivité dans les pays francophones.

Pour sa rémunération, CIOA installera, pour une période restant à définir, des péages pour l'accès aux portions objet de la concession.

Rappelons que CIOA vient également de s’engager dans un projet immobilier de 100 logements à réaliser à Kekem (Littoral) dans le cadre d’une joint-venture avec l’entreprise Neo Industry du Camerounais Emmanuel Neossi.



Romuald Ngueyap



